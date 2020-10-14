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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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زكي: تكثيف خطة التدريب لجميع الفئات بجامعة قناة السويس

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تستعد لتقديم خطة تدريبية متميزة لجميع الفئات، من خلال مركز تنمية الموارد البشرية والمراكز التابعة له، حيث يقدم المركز مصفوفة تدريبية متخصصة بهدف تنمية مهارات وخبرات منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين بل تمتد الخطة التدريبية لتشمل المجتمع الخارجي.

ومن جهته، اجتمع اليوم الأربعاء، الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بمديري المراكز التابعة للمركز (قدرات أعضاء هيئة التدريس، مركز تدريب الطلاب، مركز تكنولوجيا المعلومات، مركز تدريب العاملين، مركز تدريب خدمة المجتمع)، لمناقشة الخطة التدريبية لكل مركز، كما طالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة مراعاة كل الإجراءات الإحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن المركز سيعلن قريبًا عن دورات "TOT".

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