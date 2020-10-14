مقتل وإصابة 26 من قوات الأمن في هجوم لطالبان

قُتل 16 من قوات الأمن الأفغانية وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم شنته عناصر لحركة «طالبان» بإقليم بغلان شمالي أفغانستان.وذكرت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية اليوم الأربعاء أن الاشتباكات اندلعت بعدما هاجمت عناصر طالبان نقاط تفتيش أمنية، فيما لا تزال الاشتباكات جارية.ولم يصدر بعد تعلق من حركة طالبان على الهجوم.