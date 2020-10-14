البرازيل تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية،اليوم الأربعاء، 10 آلاف و220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" و309 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحيفة (تريبونا) البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى خمسة ملايين و113 ألفا و628 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفا و998 حالة.مشيرة إلى أن 4 ملايين و526 ألفا و975 حالة تماثلت للشفاء في البرازيل التي تعد أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.