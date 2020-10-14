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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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سجلت وزارة الصحة البرازيلية،اليوم الأربعاء، 10 آلاف و220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" و309 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (تريبونا) البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى خمسة ملايين و113 ألفا و628 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150 ألفا و998 حالة.

مشيرة إلى أن 4 ملايين و526 ألفا و975 حالة تماثلت للشفاء في البرازيل التي تعد أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

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