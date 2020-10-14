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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 4295 إصابة جديدة و475 وفاة بكورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:09 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 4 آلاف و295 إصابة جديدة و475 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 825 ألفا و340 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 84 ألفا و420 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة أنها سجلت تعافي 3580 حالة من المرض، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا إلى 601 ألف و571 حالة.

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