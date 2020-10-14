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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القصير يستعرض مع «المصرية لشباب الأعمال» جهود تطوير وتحديث الري

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:46 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأعضاء فريق مشروع تحديث الري، لرغبة الجمعية في التعرف على جهود الوزارة في مجال تطوير وتحديث الري، والتعاون معها في هذا المجال.

وأكد وزير الزراعة، وفق بيان، أهمية التركيز على توعية المزارعين بأهمية المنظومة، والتي تساهم في زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام المياه، كذلك يوفر العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقدم للمزارعين الراغبين في التحول للمنظومة الجديدة، الدعم الفني، والتصميمات والإشراف على تنفيذها، بالمجان.

ومن ناحيتهم أبدى أعضاء مجلس إدارة الجمعية ترحيبهم بالمساهمة في تلك المبادرة، من خلال تنفيذ نموذجين أحدهم لمحافظة الوادي الجديد، والآخر بإحدى محافظات الدلتا، بحيث يكونا نموذجين ارشاديين، يتم من خلالهما توعية المزارعين بأهمية هذه المنظومة.

وأشار ممثلو الجمعية، إلى حرصهم أيضا على التعاون مع مسئولي الوزارة في المساهمة بشكل كبير وفعال في توعية المزارعين، بأهمية هذه المنظومة، واستعراض فوائدها، لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

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