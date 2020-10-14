وثائق كلينتون.. من هو «مهندس الفوضى» فى ليبيا؟

أظهرت رسائل جديدة من البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، وثائق تتعلق بمهندس الفوضى في ليبيا، إبان الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.وتضمنت رسالة تحمل تاريخ 30 أبريل 2011، موجهة من رجل الأعمال الليبي عمر التربي إلى وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون، قائمة بأهداف ليبية استراتيجية من أجل قصفها.وكان التربي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، صديقا للقذافي، وهو دائم الظهور على قناة "الجزيرة" القطرية، وقدم على شاشتها أكثر من مرة على أنه رجل أعمال ليبي أمريكي، في حين يصفه ليبيون كثر بأنه "خائن".وحملت الرسالة التي وجهها التربي إلى كلينتون عنوان "قائمة الأهداف"، والتي قصفتها بالفعل طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأمر الذي أدخل البلاد في مزيد من الفوضى.