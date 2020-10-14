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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل إلى 65.8 ألف والوفيات 2103 فى سويسرا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 65 ألفا و881 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 2103 وقد تعافى 49 ألفا و800 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 33 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

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