إصابات كورونا تصل إلى 65.8 ألف والوفيات 2103 فى سويسرا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 65 ألفا و881 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 2103 وقد تعافى 49 ألفا و800 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 33 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.