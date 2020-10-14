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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البورصة» تنشر رسوم التداول الإلزامية من القواعد والقوانين (إنفوجراف)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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نشرت إدارة البورصة المصرية "إنفوجراف" أعدته من واقع القواعد والقوانين وخاصة بعد صدور القانون رقم 199 لسنة 2020، بتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل، يتضمن كل الرسوم الإلزامية التي يتحملها المستثمر في السوق لمختلف أطراف السوق.

تأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود إدارة البورصة الرامية لرفع مستويات الوعي والمعرفة بالحقوق والالتزامات في سوق الأوراق المالية المقيدة، لكل المتعاملين والأطراف المختلفة ذات الصلة.

يشمل "الإنفوجراف" كل الرسوم الإلزامية التي يتحملها المستثمر لصالح البورصة وهيئة الرقابة المالية وصندوق ضمان المخاطر غير التجارية وضريبة الدمغة وشركة مصر للمقاصة، وكذا استعراض بعض من الأمثلة، ليتعرف المستثمر بشكل دقيق عن إجمالي قيمة الرسوم الإلزامية التي سيتحملها بخلاف مصاريف التكويد لأول مرة والعمولات الأخرى المتفق عليها مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ.


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