637 ألف إصابة بكورونا فى بريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 637 ألفا و708 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 43108 حالات وقد تعافى 2535 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 36 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.