خطة فى 8 محافظات لمواجهة السحابة السوداء

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظي القاهرة والجيرة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة، بتشكيل لجنة من الجهات التنفيذية بكل محافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خاصة مع موسم حصاد الأرز ومتابعة إجراءات السيطرة عليها، على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة للإفادة بالنتائج يوميًا.وقال شعراوي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن اللجان المشكلة بالمحافظات ستقوم بالمرور الدوري خاصة في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمخلفات البلدية الصلبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتأكد من منع الحرق المكشوف للقمامة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية.وأوضح أن اللجان تقوم بتنظيم تشغيل المنشأت الملوثة سواء كانت مكامير فحم أو مسابك أو مصانع طوب وغيرها من الأنشطة الملوثة خلال فترة موسم "السحابة السوداء" حتى نهاية نوفمبر المقبل، والتنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة الغلق المسائي لها بعد الخامسة مساء، وحتى السابعة من صباح اليوم التالي.وأضاف شعراوي، أن اللجان ستقوم أيضا بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتشديد الرقابة وضبط السيارات المخالفة التي تتعدى نسبة العوادم المحددة بقانون البيئة والقرارات المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إضافة إلى فحص الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية والبلدية والعمل على إزالة أسبابها.وشدد شعراوي على أهمية التنسيق بين المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتعامل الفوري مع كل أنشطة الحرق المكشوف، مشددا على أهمية التنسيق مع كل الوزارات المعنية لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية مع قيام الأجهزة المختصة بالنظافة وبالتخلص من المتولد اليومي لمنع تراكم المخلفات.