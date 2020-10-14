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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تعاون «العربية للتصنيع» و«تراينجل» لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والدول العربية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:39 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية وخفض الواردات في مجالات الصناعة المختلفة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة تراينجل، التي تشمل شركة جاما للإنشاءات وشركة توكل وأونسبك للخدمات الهندسية وتراينجل للمعدات الثقيلة وتراينجل للطاقة وتراينجل TDC.

وأشار التراس إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة العربية للتصنيع لتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية، مشيدا بخبرات مجموعة تراينجل في مجال تنفيذ المشاريع العملاقة ذات الأولوية القومية بمصر، بالإضافة إلى مشاركتها في اقامة العديد من المشاريع الحيوية في عدة دول عربية وإفريقية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والدول الإفريقية والعربية.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والحلول المتكاملة في مجالات البترول والغاز والأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية للمشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر أنه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية، مثل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومحطات الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكات المياه والغاز والصرف الصحي، مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة مجموعة تراينجل، عن ثقته فى نجاح هذا التعاون، وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من رؤية واستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة، مشيدا بالقدرات التصنيعية للعربية للتصنيع وأهميتها لتعزيز خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المتعددة.

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