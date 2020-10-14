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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا إلى 320 ألفا و463 فى باكستان

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:43 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 320 ألفا و463 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالوزارة- وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم لأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6 آلاف و601 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 3 آلاف و198 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و15 ألفا و577 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3 آلاف و965 حالة وفي العاصمة "إسلام أباد" 17 ألفا و526 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفا و327 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و101 ألف و14حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 140 ألفا و756 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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