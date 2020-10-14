2255 إصابة و15 وفاة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن أنها سجلت 2255 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات بلغت 2055 حالة بعد تسجيل 15 حالة خلال الساعات السابقة بينما هناك 240 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.يُشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد بلغ 225 ألفا و180 حالة.