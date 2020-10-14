«شركة جونسون آند جونسون» تعلق تجارب لقاح كورونا فى البرازيل

أوقفت شركة «يانسين- سيلاج»، وهي قسم الأدوية التابع لشركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية متعددة الجنسيات، مؤقتًا، التجارب السريرية بالبرازيل حول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19»، وفقًا لما أعلنته وكالة المراقبة الصحية البرازيلية «أنفيسا- Anvisa»، وهي الهيئة المنظمة للقواعد الصحية بالبلاد، يوم الأربعاء.وقامت شركة «يانسين - سيلاج» بإبلاغ «أنفيسا» بأن الاختبار لتحديد سلامة وفعالية لقاحها «VAC31518COV3001» تم تعليقه مؤقتًا بسبب حدوث عارض عكسي خطير على متطوع في الخارج.ولم تقدم الشركة المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر؛ بسبب ضرورة الحفاظ على سرية الحالة الصحية للمتطوع.ووفقًا لـ«أنفيسا»، فإن التجارب لن تُستأنف حتى يتم إجراء تحقيق في سبب المشكلة من قبل لجنة السلامة المستقلة، كجزء من إجراءات الممارسات السريرية الجيدة.وقالت «أنفيسا»، إنه في البرازيل، تم إدراج المتطوع الأول في الدراسة في 9 أكتوبر، ولا يمكن أن تحدث عمليات إدراج جديدة إلا عندما تكون هناك موافقة من «أنفيسا»، التي ستواصل تحليل بيانات البحث واتخاذ قرار بشأن الاستمرارية أو التعليق الدائم على أساس تقييم السلامة والمخاطر.كانت شركة «يانسين - سيلاج» قد حصلت على موافقة من «أنفيسا» في أغسطس، لإجراء التجارب في البرازيل.