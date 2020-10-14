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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 5 آلاف إصابة كورونا فى ألمانيا لأول مرة منذ أبريل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:23 ص
كورونا فى ألمانيا
كورونا فى ألمانيا
وكالات
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سجلت ألمانيا أكثر من خمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك لأول مرة منذ أبريل، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ، اليوم الأربعاء.

وأظهرت أرقام المعهد أنه تم تسجيل 5132 إصابة جديدة، بزيادة ألف حالة تقريبًا على حصيلة، أمس الثلاثاء، عندما تم تسجيل 4122 إصابة.

وسجلت البلاد يوم السبت 4721 إصابة جديدة، وكان ذلك يعد أعلى زيادة منذ أبريل قبل الكشف عن الحالات الجديدة، اليوم.

وإجمالًا، تم تسجيل 334 ألفًا و585 حالة إصابة منذ بداية الجائحة، كما توفي 9677 شخصًا في ألمانيا.

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