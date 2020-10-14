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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» يجمد حسابات مزيفة لمناصرين سود لترامب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:57 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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أعلن موقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنّه جمّد العديد من الحسابات المزيّفة التي تتظاهر بأنّها لأمريكيين أفارقة مؤيّدين للرئيس دونالد ترامب وتمكّنت من جذب آلاف المشتركين في غضون أيام قليلة.

وقال متحدّث باسم المجموعة ومقرّها في سان فرانسيسكو إنّ "فرقنا تعمل بلا هوادة للتحقيق في هذا النشاط وستتّخذ إجراءات وفقًا لقواعد تويتر إذا كانت التغريدات تنتهك تلك القواعد.

ونشر دارين لينفيل، الأستاذ في جامعة كليمسون والمتخصّص بشئون المعلومات المضلّلة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمثلة على هذه الحسابات المزيّفة على حسابه في موقع تويتر.

ونشر أحد هذه الحسابات واسمه تيد كاتيا في 17 سبتمبر تغريدة جاء فيها "نعم أنا أسود وأصوّت لترامب! اليساريون لن يعجبهم هذا لكنّني لا أبالي!!!".

وحصلت هذه التغريدة على أكثر من 16 ألف إعجاب وتمّ تشاركها أكثر من 6 آلاف مرة.

وقال لينفيل في معرض تعليقه على هذه التغريدات إنّ معظم هذه الحسابات "تستخدم صورًا لأمريكيين حقيقيين في ملفات الشخصية، والعديد منها تابعها عشرات آلاف من المشتركين".

وجمّد تويتر هذه الحسابات لأنّها تضلّل المستخدمين بشأن نوايا أصحاب هذه الحسابات وهوياتهم وتقوّض تاليًا نزاهة النقاش العام.

وكان "تويتر" نشر في سبتمبر قاعدة تحظر استخدام المنصّة "لتضخيم المعلومات أو إخفائها بشكل مصطنع، أو الانخراط في سلوك يتلاعب أو يعطّل تجارب الأشخاص على تويتر".

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