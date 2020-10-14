بعد فضيحته.. السباح اليابانى سيتو ينجو من إيقاف أولمبى

عوقب دايا سيتو بطل العالم أربع مرات بالإيقاف حتى نهاية العام لانتهاكه ميثاق السلوك الرياضي الخاص بالاتحاد الياباني للسباحة، وذلك بعد فضيحة علاقة خارج إطار الزواج، لكنه سيتمكن من المشاركة في أولمبياد طوكيو العام المقبل.ووقع الاتحاد الياباني العقوبة بعد اجتماع غير عادي لمجلس إدارته فجر اليوم الأربعاء.وتخلى «سيتو»، بطل العالم في سباقي 200 و400 متر فردي متنوع، عن قيادة فريق السباحة الياباني الأولمبي الشهر الماضي بعد اعترافه بالعلاقة.ونقلت صحيفة هوتشي سبورتس الرياضية اليومية عن سيتو قوله: «كيف يمكنني الاعتذار؟ كنت أسأل نفسي كيف يمكنني ذلك، لكن أعتقد أن اعتذاري سيكون مواصلة السباحة، واستعادة ثقة أسرتي التي تضررت بشدة من سلوكي غير المسؤول».ولطخت الفضيحة سمعة «سيتو»، الحاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، واتفق بالفعل على الانفصال عن شركة طيران أول نيبون الراعية له.