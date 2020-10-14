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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أوكسفام» تطالب المانحين بالوفاء بتعهداتهم لمكافحة الجوع فى العالم

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:51 ص
مكافحة الجوع
مكافحة الجوع
وكالات
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حذّرت منظّمة «أوكسفام» غير الحكومية، اليوم الأربعاء، من أنّ الأمم المتّحدة لم تحصل على الأموال التي وعدت الدول المانحة بتقديمها لتوفير مساعدات غذائية لأفقر الدول التي تعاني من انعدام في الأمن الغذائي، أو حتّى المهدّدة بالمجاعة.

وقالت «أوكسفام»، في تقرير نُشر بعد أيام قليلة من فوز برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام: «إنّ استجابة المجتمع الدولي لانعدام الأمن الغذائي العالمي غير كافية بشكل خطير».

وأوضح التقرير وعنوانه «لاحقًا سيكون متأخّرًا جدًّا»، إنّ نقص أو غياب التمويل اللازم لمكافحة الجوع يؤثّر بشكل خاص على سبع دول هي «أفغانستان، والصومال، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، ونيجيريا، ودولة جنوب السودان، واليمن».

وأضاف أنّ الجهات المانحة لم تدفع حتى اليوم سوى 2.85 مليار دولار أي 28% من إجمالي المبلغ الذي طلبته الأمم المتحدة في مارس لمكافحة تداعيات أزمة جائحة «كوفيد -19»، والبالغ 10.19 مليار دولار.

وأعربت «أوكسفام» عن أسفها لأنّ خمسة من هذه البلدان السبعة الأكثر عرضة لخطر الجوع لم تحصل من المانحين على أيّة أموال لمواجهة انعدام لأمن الغذائي الناجم عن الجائحة، في وقت تزايدت فيه بقوة أعداد الذين يواجهون خطر الجوع فيها.

وفي هذا السياق، أوردت المنظمة على سبيل المثال بوركينا فاسو التي تضاعف فيها بين يناير وسبتمبر 2020 عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ ثلاث مرات تقريبًا «من 1.2 مليون شخص إلى 3.3 مليون شخص».

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