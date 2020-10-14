المكسيك تسجل 4295 إصابة جديدة بكورونا و475 وفاة

قالت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الأربعاء، إنها سجلت 4295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 475 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 825340 حالة والوفيات إلى 84420.وتقول الحكومة، إن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.