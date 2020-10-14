وزير الصحة الفنزويلى يعلن خضوعه للعلاج من كورونا

أفادت وكالة الأنباء الوطنية «إيه في إن»، الأربعاء، بأن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفاردو يخضع للعلاج من إصابته بفيروس كورونا.ونقلت الوكالة عن الوزير قوله، إنه تم تشخيص حالته على أنها إصابة بكورونا قبل 11 يومًا، وإنه كانت لديه أعراض بسيطة.وأضاف ألفاردو، أنه يشعر بأنه على ما يرام وينتظر نتيجة اختبار جديد.وأعلنت فنزويلا تسجيل أكثر من 83700 إصابة بكورونا و704 وفيات حتى الآن، إلا أن البعض يعتقد أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير من المعلنة.