رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«هاتريك» نيمار يقود البرازيل للفوز على بيرو 4-2

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:38 ص
نيمار
نيمار
أ.ش.أ
طباعة
قاد النجم نيمار دي سيلفا منتخب البرازيل لتحقيق فوز ثمين على مضيفه منتخب بيرو بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما فجر، اليوم الأربعاء، باستاد بيرو الوطني، في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

سجل رباعية البرازيل كل من نيمار هاتريك في الدقيقة 28 و83 من ركلتي جزاء وفِي الدقيقة 90، وريتشارليسون بالدقيقة 65، بينما أحرز هدفي بيرو كل من أندري كاريلو في الدقيقة السادسة وريناتو تابيا في الدقيقة 60، وتعرض لاعبا منتخب بيرو كارلوس كاسيدا وزامبرانو للطرد في الدقيقتين 86 و89.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد بيرو عند نقطة وحيدة في المركز السابع.

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من التضامن لكشف ملابسات فيديو ضرب الأطفال بالشيخ زايد

مكتب التحقيقات الأمريكى يكشف سبب انفجار مرفأ بيروت

إدارة الكرة بالزمالك تهدد فرجاني ساسي بالبيع

وفاة الفنان محمود ياسين

الصور

image description

ضبط شقيقين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالدقهلية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة الوساطة بديروط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

وفاة الفنان محمود ياسين

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

المكسيك تحث النمسا على إعادة قطعة أثرية عمرها 500 عام

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-10-2020

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 14-10-2020

«هاتريك» نيمار يقود البرازيل للفوز على بيرو 4-2

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

غدا.. قطاع الإنتاج الثقافى يحتفل بذكرى العبور

سينما مصر تكرم فتحى عبدالوهاب وبيتر ميمى

تأثير العبور على الإبداع المصرى بصالون الأوبرا الثقافى.. الليلة

«ذوى الهمم وتحديات العصر» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى.. اليوم