«هاتريك» نيمار يقود البرازيل للفوز على بيرو 4-2

قاد النجم نيمار دي سيلفا منتخب البرازيل لتحقيق فوز ثمين على مضيفه منتخب بيرو بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما فجر، اليوم الأربعاء، باستاد بيرو الوطني، في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.سجل رباعية البرازيل كل من نيمار هاتريك في الدقيقة 28 و83 من ركلتي جزاء وفِي الدقيقة 90، وريتشارليسون بالدقيقة 65، بينما أحرز هدفي بيرو كل من أندري كاريلو في الدقيقة السادسة وريناتو تابيا في الدقيقة 60، وتعرض لاعبا منتخب بيرو كارلوس كاسيدا وزامبرانو للطرد في الدقيقتين 86 و89.الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد بيرو عند نقطة وحيدة في المركز السابع.