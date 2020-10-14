غدا.. قطاع الإنتاج الثقافى يحتفل بذكرى العبور

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية كبرى فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.ويأتى الحفل ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، ومن المقرر تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، وكوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة.كما سيتم الإعلان عن جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى موسمها الثالث، التى أقيمت فى الفترة من 2 يونيو حتى 15 أغسطس الماضى، وبلغ عدد المشاركين 68 متسابقا و75 أغنية وطنية جديدة.ومن المقرر حضور عدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.