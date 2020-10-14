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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ميجان ماركل: حافظت على نفسى بهذا القرار

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:34 ص
ميجان ماركل
ميجان ماركل
وكالات
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قالت ميجان دوقة ساسكس البريطانية، الأربعاء، إنها ليست لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "للحفاظ على نفسها" وليست لديها أي فكرة عما يقال عنها على الإنترنت.

وتشن ميجان، التي غادرت مع زوجها الأمير هاري المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام لأسباب منها عداء وسائل الإعلام، حملة منذ شهور ضد آثار الأحاديث السلبية عبر الإنترنت.

وقالت ميجان لقمة أقوى نساء الجيل القادم التي نظمتها مجلة فورتشون "من أجل الحفاظ على نفسي، لم أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة جدا".

وأضافت "اتخذت قرارًا شخصيا بعدم امتلاك أي حساب، لذلك لا أعرف ما يحدث، وهذا مفيد لي من نواح كثيرة".

وقالت إنها أغلقت حساباتها الشخصية منذ سنوات وأن حساباتها، التي كانت رسمية مع زوجها هاري على تويتر وإنستجرام يديرها آخرون.

ويعيش هاري وميجان الآن في جنوب كاليفورنيا بعد تنحيهما عن أدوارهما الملكية في مارس لبناء حياة جديدة وتمويلها بأنفسهما.

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