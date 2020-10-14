«قرار إعفاء كبار السن من التذاكر لم ينفذ».. الإبراشى: هل تخدع وزارة النقل المواطنين؟

انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، تأخر وزارة النقل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء كبار السن من دفع رسوم تذاكر المواصلات العامة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.وقال الإبراشي، خلال برنامجه التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية، إن فلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع كبار السن تتم وفقا لاستراتيجية حماية الاجتماعية لا مثيل لها في أي دولة من دول العالم.باقي التفاصيل.. اضغط