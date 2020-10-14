الصين تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي للصين سجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة جاءت من الخارج، بينما كانت 6 حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونج.وتجري حكومة مدينة تشينجداو، الواقعة في شاندونج، حملة فحص لفيروس كورونا على مستوى المدينة بعد سلسلة من الإصابات مرتبطة بمستشفى متخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج.وذكرت اللجنة أيضًا أنه جرى تسجيل 18 حالة إصابة بـ«كوفيد-19» بدون أعراض في 13 أكتوبر، مقارنة مع 17 حالة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين هؤلاء المرضى حالات مؤكدة.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات «كوفيد-19» المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85.661 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4.634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.