سينما مصر تكرم فتحى عبدالوهاب وبيتر ميمى

كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان فتحي عبد الوهاب، والمخرج بيتر ميمي، والمنتج حسام شوقي، أمس الثلاثاء، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.وأهدى خالد جلال مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب مشاهدتهم للعرض، وأعربوا جميعا عن سعادتهم بالتكريم فى أحد صروح وزارة الثقافة، الذى يقع على عاتقه اكتشاف وتدريب وتنمية قدرات الموهوبين وخلق صفوف من نجوم المستقبل فى مجال التمثيل والغناء."سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية.ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا.