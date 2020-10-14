الدفعة الأولى من التابلت تصل مخازن «تعليم المنوفية» (صور)

أكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن الدفعة الأولى من أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي ومعلميهم وموجهي المواد وصلت، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب.وحضر "سويد" عملية تخزين كراتين الأجهزة بمخازن المديرية، تمهيدا لبدء توزيعها على الإدارات التعليمية بعد اتباع الإجراءات المخزنية المعروفة.وأضاف أن عدد أجهزة الدفعة الأولى يصل إلى ثلاثين ألف جهاز، مناشدًا المعلمين المستحقين لاستلام أجهزة وطلاب الثانوية العامة سرعة سداد قيمة التأمين المستحقة على الجهاز؛ لضمان خدمة وصيانة مجانية، بدلا من تحملهم تكاليف الصيانه كاملة قبل بدء العام الدراسي.