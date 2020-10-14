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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أمن البحيرة» يكشف حقيقة اختطاف طفل من والدته بدمنهور

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:07 ص
منزل السيدة
منزل السيدة
البحيرة معوض هويدى
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كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، حقيقة تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تدعي خطف طفلها أثناء سيرها بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، مشيرة إلى أن الواقعة غير صحيحة.

وأكدت المادر أنه فور علم ضباط المباحث بقسم شرطة دمنهور بالواقعة، انتقل فريق من ضباط البحث الجنائي لمكان الواقعة، وبفحص الكاميرات بالمنطقة تبين سير مدعية الواقعة بشارع عبد السلام الشاذلي دون طفل برفقتها.

وتابعت المصادر أن مراجعة الكاميرات أظهرت قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بسرقة شنطة السيدة، وعلى الفور انتقلت قوة لمنزل السيدة وتبين تواجد الطفل بالمنزل وعدم صحة الواقعة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداول النشطاء فيديو لسيدة تدعي خطف طفلها، أثناء سيرها بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور في البحيرة.

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