المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات يخضع للحجر الصحى بسبب كورونا

خضع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، ويانيز لينارتشيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، للحجر الصحي المتعلق بفيروس كورونا، حسبما أعلنا عبر تويتر يوم الأربعاء.وقال بوريل ولينارتشيتش في تغريدتين منفصلتين إن آخر اختبار لهما كان سلبيا وإنهما بانتظار نتيجة اختبار آخر.وذكر لينارتشيتش أنه لم تظهر عليه أعراض ويشعر بأنه على ما يرام.وفي الأسابيع القليلة الماضية، خضع العديد من مفوضي الاتحاد الأوروبي للعزل الذاتي بعد مخالطة أشخاص ثبتت إصابتهم لاحقا بالفيروس.