تأثير العبور على الإبداع المصرى بصالون الأوبرا الثقافى.. الليلة

تعقد في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة تحت عنوان "نصر أكتوبر وصحوة الإبداع" على المسرح الصغير، وذلك في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية٬ بذكرى انتصارات أكتوبر٬ وضمن النشاط الثقافي والفكري.وتستضيف الأمسية كل من: اللواء أسامة المندوه٬ الكاتب الكبير أحمد جمال، الإعلامي حمدي الكنيسي ويديرها الدكتور جمال الشاعر، ويتخللها فقرات فنية لفرقة عشاق النغم بقيادة الدكتور محمد عبد الستار.يدور الحوار حول تأثير نصر أكتوبر على الحياة الإبداعية في المجتمع المصري، والذي كان حافزًا لإنتاج أعمال فنية وثقافية عبرت عن معجزة العبور٬ وجسد بطولات عكست قوة وصمود الشعب المصري لتجاوز التحديات والعبور إلي النصر.وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.