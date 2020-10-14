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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين وسنغافورة تتفقان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:50 ص
وانج يي و فيفيان
وانج يي و فيفيان بالاكريشنان
وكالات
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اتفق عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي، الأربعاء، مع وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال بالاكريشنان، خلال لقائهما في مطار شانغي بسنغافورة، إن هذا العام يصادف الذكرى الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين سنغافورة والصين، وإن البلدين ساعدا بعضهما البعض في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، الأمر الذي أظهر صمود وقوة العلاقات الثنائية.

كما هنأ الصين على إنجازاتها الكبيرة في مجال الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وأعرب عن أمله في أن يحافظ البلدان على التعاون والتبادلات رفيعة المستوى للزيارات، ويستأنفا التبادل الطبيعي للأفراد في أقرب وقت ممكن، من أجل دفع العلاقات إلى مستوى أعلى.

ومن جانبه، قال وانج إن سنغافورة تظل صديقا وشريكا جيدا للصين، حيث إن البلدين دائما ما يتبادلان الدعم والمساعدة والثقة، وعلاوة على ذلك صمدت العلاقات الثنائية أمام اختبار "كوفيد-19" وتعززت بشكل أكبر في مكافحة المرض.

وأعرب وانج عن استعداد الصين للعمل مع سنغافورة لتعزيز التعاون الثنائي والثلاثي الأطراف في تطوير لقاحات مضادة لمرض "كوفيد-19" وتعزيز بناء المسار السريع لتبادلات الأفراد والمسار الأخضر للخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الصين ترغب أيضا في التعاون مع سنغافورة لتقديم مساهمات إيجابية في انتعاش الاقتصاد والسلام والاستقرار على الصعيد العالمي.

كما اتفق الجانبان على بذل جهود منسقة لحماية التعددية، والدفع من أجل تضامن المجتمع الدولي في مكافحة المرض وتعزيز العلاقات بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان).

وكان وانج في زيارة عابرة لسنغافورة كجزء من جولته الآسيوية في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر، حيث أجرى زيارتين رسميتين إلى كمبوديا وماليزيا قبل وصوله إلى سنغافورة، كما سيزور لاحقا لاوس وتايلاند.

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