ترامب: تعافيت تمامًا من كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تعافى تمامًا من فيروس كورونا المستجد، حيث وصفه الأطباء بـ«سوبرمان».وأكد الرئيس الأمريكي أنه يحارب من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد ومواجهة اليسار المتطرف.ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التجمع الانتخابي له في ولاية بنسلفانيا.