حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 14 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 14 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج السرطان، حيث قالت:مهنيًا: مشاريع كثيرة تنتظر التمويل المطلوب والموافقة عليها، فحاول أن تشرح أهميتها لعلك تجد آذانًا صاغية.عاطفيًا: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة الشريك وتظهر النتائج سريعًا.صحيًا: لا تفرط في تناول المعجّنات والنشويات، فهي سبب أساسي للبدانة وغيرها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.