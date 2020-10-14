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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تجدد إدانتها لاستمرار استهداف ميليشيات الحوثى لأهداف مدنية فى المملكة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:36 ص
ميليشيات الحوثى
ميليشيات الحوثى
وكالات
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جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إدانتها لاستمرار استهداف الحوثيين في إطلاق طائرات مفخخة على أهداف مدنية في المملكة.

وقال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي- في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز- إن المجلس أدان بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة)، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف «القصبي»، أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددًا تأكيد السعودية أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات، ودعم كل الجهود المبذولة لتحقيق عالم مستقر وآمن، ومنها مبادئ مؤتمر باندونج في معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات وتغير المناخ وتداعياته، وتعميق التعاون متعدد الأطراف الذي يعزز السلم والأمن الدوليين.

ووصف مجلس الوزراء السعودي التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها «تعكس متانته ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للسعودية وقدرته على مواصلة النمو، خصوصًا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليًا»، مؤكدًا أن المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على آخر المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محليًا وعالميًا، وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وعلى أحدث الإحصاءات المسجلة في المملكة، ونتائج الفحوصات المخبرية المتقدمة.

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