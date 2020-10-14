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الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 14 أكتوبر 2020

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:36 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 14 أكتوبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:

مهنيًا: تتعرض للخداع والاستغلال من أحد الزملاء، فكن حذرًا واستدرك الأمر قبل فوات الأوان.

عاطفيًا: يخف الوهج العاطفي، وتدخل مرحلة من إعادة الحسابات، ورغم ذلك تتمتع بأجواء خيالية.

صحيًا: تحتاج إلى الراحة لتستعيد نشاطك وتنفيذ أي من الالتزامات الطارئة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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