البنك الدولى يقرّ مساعدة بـ12 مليار دولار للقاحات لكورونا

أعلن البنك الدولي أنّ مجلس إدارته وافق، الأربعاء، على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات فيروس كورونا المستجد، بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، إنّ هذا المبلغ سيستخدم "لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني الدول النامية"، مشيرًا إلى أنّ هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".