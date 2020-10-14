الشاعرة رشا الفوال فى ضيافة «اقرأ معانا».. الليلة

تحل الشاعرة رشا الفوال٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «الفوال» مجموعة من قصائدها الشعرية: «ولذلك وجب التنويه- بقيت خواف- صورة في برواز».يشار إلي أن رشا الفوال باحثة دكتوراة بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة المنصورة، صدر لها عدة دواوين منها: «ألف حيلة وحيلة٬ حبنا قامت صلاته عن سلسلة أدب الجماهير، نصوص نثرية بعنوان قبل ذهابي عن سلسلة إبداع الحرية، وديوان موت الوجع عن دار الإسلام للنشر والتوزيع، وديوان ياللا هانرسم للأطفال عن المركز القومي لثقافة الطفل»، ولها عدد من الدراسات والمقاربات النقدية للأدب من المنظور النفسي.