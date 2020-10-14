حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 14 أكتوبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الحمل، قالت:
مهنيًا: أجواء العمل الجيّدة حاجة ماسة اليوم لكي تتمكن من إنهاء المشاريع المطلوبة منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا: تصرفات غير معهودة من قبل الشريك، نتيجة ردات فعلك أخيرًا.
صحيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر؛ لأنك ستواجه بعض التعب، ويستحسن أن ترتاح.
مهنيًا: أجواء العمل الجيّدة حاجة ماسة اليوم لكي تتمكن من إنهاء المشاريع المطلوبة منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا: تصرفات غير معهودة من قبل الشريك، نتيجة ردات فعلك أخيرًا.
صحيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر؛ لأنك ستواجه بعض التعب، ويستحسن أن ترتاح.