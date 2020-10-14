«عوف» رئيسًا للشعبة العامة للأدوية وجنينة وبدر نائبان

عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية جلسة إجراءات لانتخاب مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2024 حسب لائحة الشعب النوعية بالاتحاد العام للغرف التجارية.وتم إجراء الانتخابات على مجلس إدارة الشعبة من خلال صندوق الاقتراع السري بينما تم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية حيث جاء الدكتور علي عوف رئيسًا والدكتور مجدي جنينة نائب أول والدكتور أحمد بدر نائب ثان والدكتور عبدالحليم أبو حشيش سكرتيرًا عامًا والدكتور محمد شاهين سكرتيرًا عامًا مساعدًا.وقال الدكتور على عوف إن، الشعبة ستعقد أول اجتماع لها خلال أيام قليلة لبحث عدة ملفات تتعلق بهذا القطاع منها ما يخص هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء وبعض الملفات الأخرى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج تكاتف كافة الجهود لتطوير هذا القطاع المهم والمسئولية كبيرة على عاتق مجلس إدارة الشعبة خلال الدورة الجديدة.