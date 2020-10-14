رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أعلن المهندس يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافرة على تنفيذ أكبر مشروع إنتتج داجني على مساحة 150 فدانا بطاقة 500 ألف طائر في الدورة الواحدة، وإجمالي 4 ملايين طائر في العام الواحد، حيث جرى الانتهاء من تسليم الأرض للجهة المنفذة وجار تنفيذ مراحل المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة.

تنفيذ أكبر مشروع للدواجن بطاقة 4 ملايين طائر فى العام بالفرافرة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
دواجن
دواجن
محمد مهدي
طباعة
أعلن رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس يوسف مرزوق، استكمال العمل في مشروع إنتاج داجني مُميكن بالفرافرة على مساحة 150 فدانًا بطاقة 500 ألف طائر في الدورة الواحدة، وإجمالي 4 ملايين طائر في العام الواحد.

وأوضح "مرزوق"، في بيان له، أنه جرى الانتهاء من تسليم الأرض للجهة المنفذة وجارٍ تنفيذ مراحل المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وأضاف مرزوق، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ منظومة خدمية تنموية شاملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، حيث جرى تقديم كافة التسهيلات الخاصة بالتنفيذ.

وأكد أن رئاسة المركز توجه كافة سبل الدعم والمساندة للراغبين في تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وذلك في إطار ما يوليه المحافظ من دعم مطلق وغير محدود لتلك المشروعات التي من شأنها تحقيق طفرة إنتاجية لصالح المواطن.

موضوعات متعلقة

«الإفتاء» ترد بالأدلة: «المفتي» من أبرز المدافعين عن الإسلام في الخارج

إدارة الكرة بالزمالك تهدد فرجاني ساسي بالبيع

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

السيطرة على مشاجرة بين أصحاب محلات بمولين في مدينة نصر

الصور

image description

ضبط شقيقين تخصصا في سرقة محتويات السيارات بالدقهلية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع القناطر الجديدة

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس محطة الوساطة بديروط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

الحزن يخيم على مدرسة «ضحية الأتوبيس»: «كان لطيف مع كل الناس وبيصلّي بأصحابه»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 14-10-2020 فى البنوك المصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14-10-2020 فى محافظات مصر

سيدات الزمالك لتنس الطاولة يتوجن بلقب الدورى العام

موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

سينما مصر تكرم فتحى عبدالوهاب وبيتر ميمى

تأثير العبور على الإبداع المصرى بصالون الأوبرا الثقافى.. الليلة

«ذوى الهمم وتحديات العصر» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى.. اليوم

الشاعرة رشا الفوال فى ضيافة «اقرأ معانا».. الليلة