تنفيذ أكبر مشروع للدواجن بطاقة 4 ملايين طائر فى العام بالفرافرة

أعلن رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس يوسف مرزوق، استكمال العمل في مشروع إنتاج داجني مُميكن بالفرافرة على مساحة 150 فدانًا بطاقة 500 ألف طائر في الدورة الواحدة، وإجمالي 4 ملايين طائر في العام الواحد.وأوضح "مرزوق"، في بيان له، أنه جرى الانتهاء من تسليم الأرض للجهة المنفذة وجارٍ تنفيذ مراحل المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة.وأضاف مرزوق، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ منظومة خدمية تنموية شاملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، حيث جرى تقديم كافة التسهيلات الخاصة بالتنفيذ.وأكد أن رئاسة المركز توجه كافة سبل الدعم والمساندة للراغبين في تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وذلك في إطار ما يوليه المحافظ من دعم مطلق وغير محدود لتلك المشروعات التي من شأنها تحقيق طفرة إنتاجية لصالح المواطن.