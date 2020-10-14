الليلة.. افتتاح المعرض الفردى «عبر النهر» للفنان محمود حمدى

يحتضن جاليري مزاج للفن التشكيلي بالمعادي٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ افتتاح معرض فردي للفنان محمود حمدي٬ تحت عنوان "عبر النهر"٬ ويستمر المعرض حتى 4 نوفمبر المقبل.وعن معرضه قال الفنان محمود حمدي في تصريحات خاصة لــ"الدستور": "النهر".. عاش صامدًا على مر التاريخ أمام الصراعات البشرية، فتلون بالأحمر مع الحروب، والأصفر مع الطين. ولكن بعد كل رياح عاتية يرجع النهر للونه الأزرق؛ لون السماء الصافية والأحلام البسيطة. يرجع فقط لإنسان يريد الحياة الخالية من الصراعات الوهمية الزائلة على ضفافه.الحالمون نهارًا هم من أصابهم الأرق ليلًا فتغفل جفونهم نهارًا ليسافروا بأحلام متقطعة في حلم واحد طويل الأمد بنهر مديد ومعطاء. شمس ١٩١٣ مخترع دفعه الشغف أن يأتي على متن سفينة كبيرة، ومستثمر حالم يصل على ذهبية نيلية، وفلاح من الصعيد مسافر على مركب شراعي من الجنوب إلى الشمال.اجتمع الثلاثة على حلم أن يطوعوا ضوء الشمس لتيسير العمل اليومي الشاق في الري الزراعي على ضفاف نهر النيل. استمروا عامًا كاملًا ما بين الأحلام والآمال والصراعات والشغف والدموع والاضطرابات والفشل ثم النجاح، إلا أن أحلامهم تدمرت بارتطامها ببشائر الحرب العالمية الأولى، فذهبت وجهودهم مع شريان ماء النهر إلى ماء البحر المفتوح.قضيت الكثير من الوقت في التأمل في سريان ماء النهر وما يحمله من حكايات مثل حكاية هذا المخترع والمستثمر والفلاح؛ هم من الحالمون. سافرت معهم في الأحلام عبر النهر، وكان معنا الكثيرون من البشر، تسير معنا الحيوانات، تطير معنا الطيور، كل منا له حكاية، أسرار لا تنتهي، نحاول جاهدين في البحث عن المعنى، حتى تحول البحث إلى متعة وشغف، فصار السفر عبر النهر هو الغاية والوسيلة.