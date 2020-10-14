«الدروس التى رسختها حرب أكتوبر» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. الليلة

«حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب» عنوان الندوة التي تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ وتنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.تدير الندوة الدكتورة هدى رؤوف مدرس العلوم السياسية؛ ويحاضر بها كل من: «السفير محمد العرابي عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق٬ واللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا».وتتطرق الندوة إلي الدروس التي رسختها حرب أكتوبر، وفي مقدمتها أن الاحتلال لا يمكن أن يدوم، وأن القوة لا تفرض أمرًا واقعًا، وأنه لا مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والإرادة القوية إلى جانب التخطيط العلمي والفكر الخلاق، وما أثبتته تجربة عبور المانع المائي بتعقيداته واقتحام خط بارليف بتحصيناته المعقدة.وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.