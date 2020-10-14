«ذوى الهمم وتحديات العصر» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى.. اليوم

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة بعنوان «ذوى الهمم وتحديات العصر»، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك بمقر المكتبة بالزمالك.يدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة، ويتحدث فيها الدكتور حلمي الصياد، أستاذ التدريب والتنمية البشرية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، عن ذوي الهمم وتحديات العصر بين الواقع والمأمول.وعن ذكرى الانتصار، تتحدث الإعلامية نادية أمين رئيس مجلس إدارة موقع قناة النايل الإخبارية، واللواء أشرف فوزي، واللواء حمدي لبيب، ويعرض فيلم بعنوان «روح أكتوبر» يتناول ملحمة العبور العظيم، وتلقى الشاعرة والكاتبة تغريد فياض الضوء على أهمية الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.كما تتحدث الدكتورة ولاء شريف وصفي، أستاذ التسويق السياسي بالجامعة الأمريكية، عن تجربة شخصية لها في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين وظائف لهم وتدريب تكنولوجي في البرنامج الرئاسي للجمهورية.