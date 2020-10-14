نائب محافظ الوادى الجديد تتابع موقف مبادرة «حياة كريمة»

عقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، مساء الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الخارجة، وذلك للإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تضم قرية الشركة 8 التابعة للمركز.وأكدت نائب المحافظ على سرعة البدء في دراسة المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بقرية الشركة 8 والخدمات التي سيتم تطويرها وفقًا لاحتياجات الأهالي.كما وجهت بسرعة البدء في حصر ودراسة الحالة الاجتماعية للحالات المستحقة للدعم الذي تقدمه المبادرة لحالات التصالح في مخالفات البناء وتصنيف هذه الحالات على مستوى المركز.وقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019، مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.