الليلة.. «رباعى أوتار» ومايكل أنسى فى ضيافة بيت الهراوى

يستقبل بيت الهراوي، بمقره خلف الجامع الأزهر٬ في الثامنة مساء اليوم٬ حفل "رباعي أوتار" والفنان مايكل أنًسي، ويتضمن برنامج الحفل أغاني وموسيقى من التراث المصري ومؤلفات لموسيقيين معاصرين.تأسست مجموعة "رباعي أوتار" عام 2012 من الفنانين ياسر غنيم وخالد صالح "فيولينة"، وعصام عبد الحميد "فيولا"، ومحمد عبد الفتاح "شيللو".وقدمت مجموعة من الحفلات في العديد من المراكز الثقافية بالقاهرة والإسكندرية، وتقدم المجموعة العديد من الألوان والأشكال الموسيقية ومزجها مثل الجاز والروك والتانجو والموسيقى اللاتينية والموسيقى الصوفية والتراث العربي والمصري، كما شاركت في تقديم حفلات لأطفال المناطق العشوائية تعتمد على دعم الحكى بالموسيقى الكلاسيكية.أما "مايكل أنُسي" فقد تخرج من بيت العود العربي عام 2017 بدرجة امتياز، وشارك بالعزف مع أوركسترا بيت العود في العديد من محافظات مصر وبعض الدول، وأطلق مشروعه الخاص "حالة عود" الذي يُجسد فيه بعض المواقف والمشاعر الإنسانية والحالات الذهنية من خلال الموسيقى.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.