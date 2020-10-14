ورشة عمل حول علاقة ريادة الأعمال بالاستدامة بجامعة الوادى الجديد

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ندوة عن ريادة الأعمال والابتكار وعلاقتهما بالاستدامة وبناء القدرات، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.وأقيمت الندوة في تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء حتى الساعة الواحدة ظهرًا على تطبيق زووم zoom، وبمشاركة الدكتورة وفاء عبدالرشيد المدير التنفيذي لمكاتب التايكو بالأكاديمية، والمهندس تامر أحمد، الخبير التدريبي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.بدأت ورشة العمل بكلمة للدكتور أحمد دياب، مدير مكتب التايكو بجامعة الوادي الجديد، والتي رحب فيها بالمحاضرين من الأكاديمية، وثمّن جهود فريق عمل نادي ريادة الأعمال ومكتب التايكو بالجامعة، مؤكدًا على الدور الذي يقوم به نادي ريادة الأعمال في نشر ثقافة الابتكار والعمل الحر وبناء القدرات.وأكد أيضا الدكتور أحمد دياب على أن المكتب يدعم نادي ريادة الأعمال بشكل كبير، وأن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من الفعاليات في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجامعة لريادة الأعمال والابتكار بين الطلاب ومجتمع الوادي الجديد.ومن جانبه، أكد الدكتور جمال حسن، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الوادي الجديد، حرصه الشديد على خلق كوادر شبابية ناجحة ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب.وأضاف أن النادي يبذل مجهودًا كبيرًا لاستفادة طلاب الجامعة والخريجين من ثقافة ريادة الأعمال، وعمل مشاريع خاصة بهم في المستقبل.واستهلت الدكتورة وفاء عبدالرشيد فعاليات ورشة العمل بنبذة تعريفية عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأكاديمية الوطنية لمصر في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبيت الخبرة ووعاء الفكر الوطني، والتي تستهدف تحسين وضع مصر العلمى والاقتصادي والريادي.كما استعرضت بعض المشروعات القومية التي تهتم بها الأكاديمية لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.كما عرضت خطة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المحاور الأساسية المنبثقة من رؤية مصر 2030، وهي إنتاج المعرفة، وتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز إنتاجية المحاصيل والتنمية المجتمعية المتكاملة، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، ومؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتقييم الأداء وتقدير التميز العلمي للأفراد والمؤسسات، وأهمية برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال وبرامج دعم القدرات.وبعد نهاية حديثها تلقت الدكتورة وفاء عبد الرشيد استفسارات الطلاب، وقامت بالإجابة عليها في مناقشة مفتوحة.ومن ناحية أخرى تطرق المهندس تامر أحمد، الخبير التدريبي بأكاديمية البحث العلمي، لمحاضرة حول ريادة الأعمال وعلاقتها بالابتكار والاستدامة وبناء القدرات، متطرقًا لبعض التجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال، ثم فتح مجال المناقشة مع الطلاب لمعرفة استفساراتهم في هذا المجال.واختتم حديثه بإعجابه الشديد بتفاعل الطلاب معه وحرصهم على اكتساب المعرفة والتعلم من التجارب السابقة.وبنهاية ورشة العمل قدم الدكتور جمال حسن، مدير النادي، الشكر للسادة المحاضرين على كم المعلومات التي استفاد منها الطلاب بشكل كبير، كما قدم الشكر للطلاب المشاركين في ورشة العمل على حسن استماعهم وتفاعلهم مع المحاضرين، بالإضافة إلى فريق عمل مكتب نادي ريادة الأعمال بمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار بجامعة الوادي الجديد.