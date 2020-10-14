اليوم.. على الحجار ضيف «لدينا أقوال أخرى» على نجوم «إف إم»

يكشف المطرب علي الحجار، خلال حلقة اليوم من برنامج «لدينا أقوال أخرى» مع إبراهيم عيسى على نجوم «FM» والذي يذاع في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، عن كواليس حفله الغنائي المقرر إحياؤه بنهاية الشهر الجاري.ومن المقرر أن يتحدث «الحجار» خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياته الفنية والشخصية، وكذلك عن عدد من المواقف التي مر بها سواء الصعبة أو الطريفة، كما يقوم بغناء مقاطع من أغنياته.ويستعد «الحجار» لإحياء حفل غنائي على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، يوم 30 من الشهر الجاري، وطرحت تذاكر الحفل على أربع فئات الأولى بـ 600 جنيه، والثانية بـ 500 جنيه، الثالثة بـ 400 جنيه، والرابعة بـ 300 جنيه.وكان آخر ألبومات علي الحجار «ما تاخدي بالك» الذي طرحه في 2019، وضم 12 أغنية هي: «يا لدانة، ومين فينا مش محتاج، وما تاخدي بالك، وهو إنتي معايا على الدنيا، وداري جمالك، ومش هاخش النار عشانك، وعيشة الحنية، وما ليش في العند، وجايلك، وجبلي، ولسه الشتا، وجوه حضني».