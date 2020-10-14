دار «فضاء» تصدر «خبز الغجر» للكاتبة آن الصافى

أصدرت دار "فضاء" للنشر أحدث رواياتها "خبز الغجر"٬ للروائية السودانية آن الصافي، حيث تقع في 216 صفحة من القطع المتوسط.وتتناول الرواية قضايا تمس واقع مجتمعات تتكون من ثقافات متنوعة، في بنية سردية تقدم تداخل هذه الثقافات وتباينها عبر شخوصها في تقنيات ومحاور تحمل معالم التراث والعلوم الإنسانية وعلى رأسها الفلسفة والاقتصاد ونلمس أثر الحداثة وما تلاها.تتسم بالتشويق وتداخل الأجناس الأدبية فيتضمن النص الروائي القصة والشعر بسلاسة، خادمًا الغرض منها دون تكلف، بالإضافة لاستخدام تقنيات درامية، عنصر الدهشة يلف تفاصيل الرواية جاذبًا للمواصلة فلا يوجد ما يوافق احتمالات الترقب المعتادة مع مسار الأحداث.يتسم العمل بالاقتضاب والتكثيف في السرد لنجدنا حول محاور تتشابك بعضها وتسير بعضها في بناء درامي متواز بنظم تفاعلي وتوالي.ويعتبر مجمل شخوص الرواية أبطالًا وكل شخصية لها محورها وقصتها وقضيتها ومع ذلك فالجميع يلتقي في جوهر موحد يهيمن عليه نمط الحياة في هذا العصر بشكل مباشر لبعضها ولبعضها بشكل غير مباشر.رواية "خبز الغجر" تتناول مفهوم الاقتصاد السلوكي وعلم نفس المجتمعات، مع التطرق إلى قيمة ثقافة التعايش السلمي والتسامح والاحتفاء بالطبيعة والتطرق إلى بعض قضايا البيئة.ونرى في النص تنوع في الأعمال والمهن وكيف لفكرة فرد أن تطرح منتج يعم مجتمع بأكمله وما المانع طالما هناك أفق متاح للبناء على الرغم من التيارات المضادة.كما تحتفي الرواية بالتنوع الثقافي وكيف لإرادة الأجيال بتعاقبها مع قوة الممكن للفرد والأسرة والمجتمع في إيجاد مخارج لقضايا مصيرية، وترى أن المحاولة جزء من الحلول.