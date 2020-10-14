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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سيدات الزمالك لتنس الطاولة يتوجن بلقب الدورى العام

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:49 ص
سيدات الزمالك لتنس
سيدات الزمالك لتنس الطاولة
أ.ش.أ
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توج فريق سيدات الزمالك لتنس الطاولة بمسابقة الدوري العام، عقب الفوز على النادي الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما ببطولة الدورة المجمعة، أمس الثلاثاء، والتي أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة بالإسماعيلية.

شارك في المباراة اللاعبات: فرح عبد العزيز وهند فتحي وشهد سامح، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

يذكر أن سيدات الزمالك حققن الفوز أيضا على سيدات الأهلي بالجولة الأولى بالبطولة بنتيجة 3-1.

ويقود الفريق طارق حسن مديرا فنيا وأمجد سليمان مدربا.

وقام رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، بتتويج لاعبات سيدات الزمالك بلقب الدوري.

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