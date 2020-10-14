افتتاح 3 معارض تشكيلية بمركز الجزيرة للفنون.. اليوم

يحتضن مركز الجزيرة للفنون٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ افتتاح ثلاثة معارض تشكيلية٬ يفتتحها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ والتي تستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.المعرض الأول للفنان مصطفى الرزاز٬ بقاعة أحمد صبري٬ ويقام تحت عنوان «تجليات من القاموس البصري»، حيث سبق وأقام «الرزاز» العديد من المعارض الخاصة من بينها: «معرض خيال الظل والشطرنج، الصيد في النيل، كناسة الدكان٬ عودة العصفور الأخضر، وجوه من التحرير٬ عنتر وحلم اليقظة٬ طيف الفرس، أم الشعور».أما المعرض الثاني فهو للفنانة فتحية معتوق بعنوان «40 سنة خزف» يقام بقاعة راغب عياد، بينما يأتي المعرض الثالث تحت عنوان «ظل الفراشة» للفنانة رانيا الحكيم ويقام بقاعة الحسين فوزي.